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Магнитные бури. Неблагоприятный день ожидает метеозависимых

Впереди ожидается очень сильная магнитная буря.

Магнитная буря накроет Землю 23 июля. Возмущения продлятся всего один день, но достигнут пяти баллов из восьми. Их в первую очередь почувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: в течение дня возможны скачки артериального давления, головокружения, слабость, порой — тошнота.

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