Магнитные бури. Неблагоприятный день ожидает метеозависимых

Чтобы пережить магнитную бурю без последствий, людям из группы риска следует запастись лекарствами от давления. Постарайтесь освободить себя от работы в этот день. Больше отдыхайте, смотрите комедии и читайте позитивные книги. Хорошо помогают нормализовать состояние травяные чаи.