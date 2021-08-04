Магнитные бури в августе: какие дни могут быть опасными

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Ученые дали прогноз магнитных бурь на август. Пока в следующем месяце магнитных бурь не ожидается, вместе с тем, магнитосфера нашей планеты в определенные промежутки времени будет возбужденной, свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Так, ожидается, что магнитосфера будет возбужденной 10 августа. Вместе с тем, до показателей магнитной бури это состояние не дойдет.
Стоит отметить, что прогноз на такой большой срок может быть не точным и еще может измениться, передает zn.ua
Дни магнитных бурь в августе 2021 года
В последний летний месяц произойдут три крупные вспышки, последствия которых будут негативно влиять на протяжении нескольких дней.
- Со 2 по 3 августа
- С 16 по 17 августа
- С 18 по 20 августа
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.
Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах и так далее.
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