Магнитные бури в конце сентября: когда ждать мощных геоударов

Магнитные бури возникают из-за того, что на Солнце происходят вспышки, в результате чего заряженные частички попадают в космическое пространство.

Некоторым из них удается проникнуть в магнитное поле Земли, и потому происходят колебания, — передает Almaty.tv со ссылкой на 9111.ru.

Согласно прогнозу, в конце сентября 2022 года тем, кто зависит от погоды, придется столкнуться с множеством магнитных бурь одновременно:

слабая магнитная буря прогнозируется на 22 сентября: ее воздействие почувствуют только метеозависимые люди.

23 сентября пройдет 3-балльная магнитная буря.

26-30 сентября ожидается самая мощная и продолжительная магнитная буря. Мощная вспышка ожидается в конце месяца. Начнутся волнения с бури, силой в три балла 29 сентября, после чего их уровень достигнет 5 баллов 30 сентября, а к вечеру сила волнений составит 6 баллов и продлится до первых чисел следующего месяца.

Не стоит забывать, что существует несколько советов, которые помогут человек провести этот период легче.

Подготовка к магнитной буре сводится к соблюдению простых рекомендаций. Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно:

держать наготове лекарства;

питаться натуральными продуктами;

ввести здоровый рацион питания;

не нарушать режим сна;

чаще и подолгу прогуливаться пешком;

не ходить в многолюдные места;

не ездить общественным транспортом;

проветривать рабочие помещения;

сохранять физические и моральные силы;

не пить спиртные, газированные, энергетические напитки;

готовить низкокалорийную пищу;

бороться с плохими привычками;

Нужно постараться как можно меньше проводить времени за телевизором, компьютером или телефоном.

Если самочувствие в дни повышенной магнитной активности будет вызывать значительный дискомфорт, следует обратиться за помощью в медицинское учреждение.

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