Магнитные бури в конце сентября: когда ждать мощных геоударов

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Магнитные бури возникают из-за того, что на Солнце происходят вспышки, в результате чего заряженные частички попадают в космическое пространство.
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Некоторым из них удается проникнуть в магнитное поле Земли, и потому происходят колебания, — передает Almaty.tv со ссылкой на 9111.ru.
Согласно прогнозу, в конце сентября 2022 года тем, кто зависит от погоды, придется столкнуться с множеством магнитных бурь одновременно:
слабая магнитная буря прогнозируется на 22 сентября: ее воздействие почувствуют только метеозависимые люди.
23 сентября пройдет 3-балльная магнитная буря.
26-30 сентября ожидается самая мощная и продолжительная магнитная буря. Мощная вспышка ожидается в конце месяца. Начнутся волнения с бури, силой в три балла 29 сентября, после чего их уровень достигнет 5 баллов 30 сентября, а к вечеру сила волнений составит 6 баллов и продлится до первых чисел следующего месяца.
Не стоит забывать, что существует несколько советов, которые помогут человек провести этот период легче.
Подготовка к магнитной буре сводится к соблюдению простых рекомендаций. Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно:
- держать наготове лекарства;
- питаться натуральными продуктами;
- ввести здоровый рацион питания;
- не нарушать режим сна;
- чаще и подолгу прогуливаться пешком;
- не ходить в многолюдные места;
- не ездить общественным транспортом;
- проветривать рабочие помещения;
- сохранять физические и моральные силы;
- не пить спиртные, газированные, энергетические напитки;
- готовить низкокалорийную пищу;
- бороться с плохими привычками;
Нужно постараться как можно меньше проводить времени за телевизором, компьютером или телефоном.
Если самочувствие в дни повышенной магнитной активности будет вызывать значительный дискомфорт, следует обратиться за помощью в медицинское учреждение.
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