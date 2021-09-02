Магнитные бури в сентябре: какие дни могут быть опасными

Ученые дали прогноз магнитных бурь на сентябрь. Пока в первом месяце осени ожидается только одна магнитная буря, которая обрушится на Землю в самом начале сентября.

Так, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря категории G1 (слабая) ожидается на Земле 1 сентября.

Портал же Spaceweather сообщает, что к нашей планете движется два облака корональной массы, которые приблизятся к ней 1-2 сентября. Ожидается магнитная буря категории G2.

Стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может быть не точным и еще может измениться.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах и так далее.

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