Магнитные бури в сентябре: когда ждать новых геоударов

Лето 2022 года осталось позади. Многим метеопатам пришлось крайне трудно в августе из-за множества неблагоприятных дней и нестабильной ситуации в магнитосфере Земли, — передает Almaty.tv со ссылкой на kurer-sreda.ru.

Многие метеозависимые надеялись, что ситуация изменится в лучшую сторону, однако в сентябре также ожидается множество опасных дней для группы риска. В течение первого месяца осени пройдет множество магнитных бурь. Причем некоторые из них будет чрезвычайно сильны. В какие дни сентября 2022 года стоит быть особенно осторожным?

С 8 по 10 сентября ожидается 3-балльная магнитная буря. Другими словами, 3 по 10 сентября магнитные бури будут практически беспрерывными. Причем сила всплесков будет регулярно меняться.

11 и 12 сентября не ожидается никаких опасных всплесков солнечной активности.

13 и 14 сентября прогнозируется продолжительная 4-балльная магнитная буря.

С 15 по 17 сентября также пройдет магнитная буря с силой в 3 балла.

Следующие дни сентября ожидаются благоприятными. В частности, с 18 по 23 сентября никаких опасностей быть не должно.

24 сентября пройдет короткая 3-балльная магнитная буря.

С 25 по 30 сентября также пройдут благоприятно.

В этом месяце наиболее неблагоприятной является первая половина месяца. Именно в течение этого времени многие метеопаты почувствуют ухудшение самочувствия. В частности, метеозависимые могут ощутить головную боль, слабость, головокружение, тошноту, обострение хронических заболеваний, бессонницу и нарушение аппетита.

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