Астрономы сообщили о вероятных геомагнитных возмущениях в марте, однако мощных магнитных бурь в настоящее время не прогнозируется, передаёт Zakon.kz.
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уже в первый день весны магнитосфера Земли может находиться в возбужденном состоянии — ожидаются слабые колебания геомагнитного фона.
С 12 по 20 марта геомагнитный индекс Kp будет сохраняться в пределах «жёлтой» зоны. Этот индекс показывает уровень возмущения магнитного поля планеты в трёхчасовых интервалах. Кроме того, незначительные всплески солнечной активности возможны 23 и 24 марта.
