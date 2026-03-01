Астрономы сообщили о вероятных геомагнитных возмущениях в марте, однако мощных магнитных бурь в настоящее время не прогнозируется, передаёт Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уже в первый день весны магнитосфера Земли может находиться в возбужденном состоянии — ожидаются слабые колебания геомагнитного фона.

С 12 по 20 марта геомагнитный индекс Kp будет сохраняться в пределах «жёлтой» зоны. Этот индекс показывает уровень возмущения магнитного поля планеты в трёхчасовых интервалах. Кроме того, незначительные всплески солнечной активности возможны 23 и 24 марта.

