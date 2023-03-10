Магнитных шариков наглотался ребенок в Костанае

В Костанае прооперировали двухлетнего ребенка, проглотившего магнитные шарики. Врачи рассказали, почему безопасные игрушки, которые продаются в каждом магазине, очень опасны, передает Tengrinews.kz.

Во время операции костанайские врачи извлекли магниты, а также удалили аппендикс.

«К счастью для ребенка, он проглотил несколько инородных тел одновременно и в желудке они склеились в один конгломерат. Если бы это произошло за длительный промежуток времени, то между этими магнитами могли бы оказаться стенки кишечника, и это была бы перфорация с дальнейшим развитием перитонита, последствия которого были бы куда сложнее», — рассказал заведующий отделением хирургии Костанайской детской областной больницы Анатолий Журжа.

По словам доктора, магниты, которые проглотил ребенок, собрались в кольцо, которое не смогло пройти из тонкого кишечника в толстый и застряло. После чего врачами было принято решение провести операцию. Хирурги переместили магнит в толстый кишечник и через аппендикс извлекли инородное тело, попутно удалили и сам аппендикс. Видео, снятое во время операции костанайских врачей, появилось в соцсети.

Костанайские врачи предупреждают об опасности таких игрушек и просят родителей не покупать такие магниты малолетним детям.

По словам медиков, магниты имеют высокую магнитную силу и могут соединяться друг с другом внутри организма. Если ребенок проглотит несколько штук, они могут притягиваться друг к другу через стенки кишечника, что может привести к их заклиниванию и образованию перфорации. Это в свою очередь может вызвать тяжелые воспалительные процессы, инфекции.

Напомним, ранее врачи Тараза спасли мужчину, который проглотил зубочистку. Во время оперативного вмешательства хирурги извлекли зубочистку длиной четыре сантиметра и диаметром два миллиметра. Инородное тело попало в пищевод, скорее всего, с казы, которое употреблял пациент.

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