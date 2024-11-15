Махр — подарок, который жених передаёт невесте при заключении мусульманского брака. Его размер и форма определяются по взаимному согласию сторон. В обществе обсуждают, чем махр отличается от калыма и не превращается ли его выбор в предъявление чрезмерных материальных требований.

Доктор филологических наук, профессор КРУ имени Ахмета Байтұрсынұлы Алмасбек Абсадык отмечает, что понятие махра пришло к казахам вместе с исламом. По его словам, в народном творчестве и исторических сведениях о быте это понятие не встречается, однако существовал похожий обычай — калым.

«Понятие махра пришло к нам из арабских стран вместе с исламской религией. В нашем устном народном творчестве, в исторических сведениях, касающихся быта, понятия махра нет. Но есть его аналог — калым. У казахов девушку выдавали замуж, получая за неё калым», — говорит профессор.

При этом Алмасбек Абсадык подчёркивает, что махр мог существовать в религиозной среде, в общинах, где браки заключали при мечетях.

Наиб-имам Костанайской областной мечети «Аймаганбет кажы Спанулы» Азамат Мырзаканов считает, что махр существовал и во времена предков. Он отмечает, что в шариате это вознаграждение передаётся непосредственно женщине и может быть как имуществом, так и деньгами.

«В шариате действительно существует такое понятие, как махр. Оно появилось не только после обретения Казахстаном независимости. Махр существовал и во времена наших предков. В целом это сунна нашего пророка. При заключении брака мужчина должен передать женщине определённое вознаграждение. Это может быть как имущество, так и денежные средства — всё зависит от договорённости между мужчиной и женщиной», — пояснил имам.

Таким образом, специалисты по-разному оценивают распространённость махра в казахской традиции, но подчёркивают различие между ним и калымом. Калым получали родители невесты, а махр предназначается самой женщине. При определении его размера, отмечает имам, важно учитывать финансовые возможности жениха.

Махр рассматривается не только как подарок, но и как имеющее религиозное и социальное значение обязательство. При этом основой семейной жизни остаются взаимное уважение и ответственность.

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