Рабочие дедлайны, тревожные новости и повседневные заботы могут накапливаться и портить настроение на весь день. Но сам по себе стресс — естественная реакция организма на опасность: учащается сердцебиение, напрягаются мышцы, вырабатывается адреналин.

«Стресс помогает нам мобилизовать ресурсы организма», — объясняет главный внештатный психолог Управления здравоохранения Костанайской области Тарас Нагайцев.

По его словам, адреналин помогает быстро реагировать на проблему — будь то необходимость убежать от собаки или срочно подготовить рабочий отчёт. Однако длительное напряжение может негативно сказаться на физическом и эмоциональном состоянии.

«В стрессе мы там какое-то время стрессоустойчивы, держим самообладание, не болеем и так далее. Но всё это происходит в ущерб другим областям организма, другим органам, другим структурам психики человека. Организм ослабевает и становится уязвим для болезней», — говорит специалист.

Справиться с напряжением помогают хобби и физическая активность. Даже прогулка на свежем воздухе может стать способом переключиться. Фитнес-тренер Вячеслав Сметанин отмечает, что во время силовых упражнений внимание сосредотачивается на движениях:

«Когда начинают заниматься силовыми тренировками, мозг у нас отключается, и получается никакой ни агрессии, ничего нет. Он просто начинает включаться на те упражнения. Человек начинает агрессию свою направлять в правильное русло, то есть в физические упражнения».

При этом начинать тренировки важно постепенно. Непосильные нагрузки и неправильная техника могут привести к травмам. Новичкам тренер советует заниматься со специалистом или использовать небольшие веса.

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