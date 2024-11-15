Май 2026 удивит количеством выходных в Казахстане

Май 2026 года станет одним из самых щедрых на отдых месяцев для казахстанцев. Жителей страны ждёт сразу несколько дополнительных выходных благодаря государственным праздникам и Курбан-айту. Это отличная возможность заранее спланировать отпуск, поездки или отдых на природе, передает tengrinews.kz
сколько дней отдохнут казахстанцы
График зависит от режима работы:
- при пятидневной неделе — 14 выходных и 17 рабочих дней;
- при шестидневной — 9 выходных и 22 рабочих дня.
В целом май окажется «коротким» по количеству рабочих дней за счёт праздничных дат и переноса выходного.
какие праздники будут в мае
В течение месяца казахстанцы отметят:
- 1 мая — Праздник единства народа Казахстана;
- 7 мая — День защитника Отечества;
- 9 мая — День Победы;
- 27 мая — Курбан-айт (дата может измениться по лунному календарю).
как отдыхают на 1 мая
При пятидневной рабочей неделе:
- 1, 2 и 3 мая — три выходных подряд.
При шестидневной:
- 1 мая — выходной;
- 2 мая — рабочий день;
- 3 мая — выходной.
как отдыхают на 7 и 9 мая
Праздничные дни формируют ещё один длинный уикенд. Так как 9 мая выпадает на субботу, выходной переносится на 11 мая.
Для пятидневной недели:
- 7 мая — выходной;
- 8 мая — рабочий день;
- 9, 10 и 11 мая — выходные.
Для шестидневной недели:
- 7 мая — выходной;
- 8 мая — рабочий;
- 9 мая — выходной;
- 10 мая — выходной;
- 11 мая — рабочий день.
выходной на курбан-айт
Дополнительный день отдыха ожидается 27 мая — в первый день Курбан-айта. Однако дата может быть скорректирована в зависимости от лунного календаря.
Таким образом, май даёт сразу несколько удобных периодов для отдыха — от коротких уикендов до длинных праздничных выходных.
Деньги на карте — под наблюдением: новые правила в Казахстане
Продажа детской стоматологии в Костанае вызвала резонанс
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.