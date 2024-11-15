Май 2026 удивит количеством выходных в Казахстане

Май 2026 года станет одним из самых щедрых на отдых месяцев для казахстанцев. Жителей страны ждёт сразу несколько дополнительных выходных благодаря государственным праздникам и Курбан-айту. Это отличная возможность заранее спланировать отпуск, поездки или отдых на природе, передает tengrinews.kz

сколько дней отдохнут казахстанцы

График зависит от режима работы:

при пятидневной неделе — 14 выходных и 17 рабочих дней;

при шестидневной — 9 выходных и 22 рабочих дня.

В целом май окажется «коротким» по количеству рабочих дней за счёт праздничных дат и переноса выходного.

какие праздники будут в мае

В течение месяца казахстанцы отметят:

1 мая — Праздник единства народа Казахстана;

7 мая — День защитника Отечества;

9 мая — День Победы;

27 мая — Курбан-айт (дата может измениться по лунному календарю).

как отдыхают на 1 мая

При пятидневной рабочей неделе:

1, 2 и 3 мая — три выходных подряд.

При шестидневной:

1 мая — выходной;

2 мая — рабочий день;

3 мая — выходной.

как отдыхают на 7 и 9 мая

Праздничные дни формируют ещё один длинный уикенд. Так как 9 мая выпадает на субботу, выходной переносится на 11 мая.

Для пятидневной недели:

7 мая — выходной;

8 мая — рабочий день;

9, 10 и 11 мая — выходные.

Для шестидневной недели:

7 мая — выходной;

8 мая — рабочий;

9 мая — выходной;

10 мая — выходной;

11 мая — рабочий день.

выходной на курбан-айт

Дополнительный день отдыха ожидается 27 мая — в первый день Курбан-айта. Однако дата может быть скорректирована в зависимости от лунного календаря.

Таким образом, май даёт сразу несколько удобных периодов для отдыха — от коротких уикендов до длинных праздничных выходных.

