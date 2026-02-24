USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Майлина, Аль-Фараби, Гоголя: в Костанае стартует масштабный ремонт фасадов

— Сегодня, 17:24
Изображение для новости: Майлина, Аль-Фараби, Гоголя: в Костанае стартует масштабный ремонт фасадов

alau.kz

Трёхэтажный дом №17 по улице Майлина, которому почти 66 лет, в этом году вошёл в список объектов на ремонт за счёт бюджета в рамках программы по созданию единого архитектурного облика города.

Здесь запланирован текущий ремонт фасада и капитальный ремонт крыши. Также на этой улице приведут в порядок соседние многоэтажки №19 и №21.

Как сообщил заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Азамат Кузбагаров , в первую очередь ремонтируют дома, расположенные на центральных улицах. Эскизы разрабатывают сметные организации с учётом уже выполненных объектов и утверждённой цветовой гаммы.

В списке — ещё 13 домов

В 2026 году планируется обновить 16 многоэтажек. Помимо улицы Майлина, работы пройдут:

  • по Баймагамбетова — дома №185 и 187;

  • по Тәуелсіздік — №171;

  • по проспекту Аль-Фараби — №92, 98, 100, 136 и 138;

  • по Абая — №155;

  • по улице Гоголя — №65, 67, 78 и 85.

По словам специалиста, переходящих проектов на следующий год нет — все работы планируют завершить в текущем сезоне. На ремонт выделено около 1 млрд 100 млн тенге.

Работы начнутся весной

Часть домов ждёт текущий ремонт, часть — капитальный с утеплением стен. Кампания по формированию единого архитектурного стиля в Костанае продолжается уже почти семь лет. За это время обновлено более 180 домов.

Подрядчики уже определены — это компании из Костаная и Рудного. К работам они приступят в конце марта, при благоприятных погодных условиях. Гарантийный срок после ремонта составит три года.



