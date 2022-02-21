Майнинговую ферму выявили в Костанайской области

Сотрудники Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики с участием государственных органов совместно выявили 13 объектов цифрового майнинга за пять дней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«В результате проведенных проверок за последние пять дней мобильными группами были выявлены и остановлены 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью 202 мегаватта», — говорится в сообщении.

В Карагандинской области была выявлена деятельность по цифровому майнингу с общей мощностью 31,3 мегаватта, в Павлодарской области — 22 мегаватта, в Туркестанской области — 3,28 мегаватта, в Акмолинской области — 1,03 мегаватта, в Костанайской области — 0,82 мегаватта, в Нур-Султане — 1,8 мегаватта, в Алматы — 3,5 мегаватта, в Шымкенте — 4 мегаватта.

Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области на цифровой майнинг с общей мощностью 91 мегаватт, в Карагандинской области — 44 мегаватта.

Отмечается, что работа мобильной группы по выявлению и отключению от электрических сетей майнинговых ферм продолжится. По выявленным майнинговым фермам уполномоченными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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