Под будущую эстакаду в Костанае предложили начать изъятие земли





Дощанова хотят соединить с Достык: аким Костаная обозначил приоритет строительства эстакад

В Костанае рассматривают проекты трёх эстакад. Аким города Марат Жундубаев рассказал об очерёдности их реализации и подготовительных работах.

Первоочередным он назвал проект эстакады, которая соединит улицы Дощанова и Достык.

«Это в первую очередь мы должны этот проект реализовать», — подчеркнул аким.

Во вторую очередь рассматривается эстакада по улице Тәуелсіздік. При этом Жундубаев отметил, что её строительство — не перспектива ближайших одного-двух лет.

«Потому что первым мы должны построить Дощанова по первоочерёдности. Эта эстакада, я не знаю, может, через лет пять минимум придёт», — сказал он.

Аким поручил приступить к разработке документации и подготовке к изъятию земельных участков, необходимых для будущей эстакады.

Одновременно Жундубаев предложил соединить участок от кольца с улицей К. Доненбаевой, не дожидаясь строительства эстакады. По его словам, дорога у кольца уже расширена и обустроена, поэтому необходимо обеспечить дальнейшее соединение, чтобы она не оставалась тупиковой.

Подробности третьего проекта в приведённом выступлении не озвучены.