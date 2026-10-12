Под будущую эстакаду в Костанае предложили начать изъятие земли

Дощанова хотят соединить с Достык: аким Костаная обозначил приоритет строительства эстакад
В Костанае рассматривают проекты трёх эстакад. Аким города Марат Жундубаев рассказал об очерёдности их реализации и подготовительных работах.
Первоочередным он назвал проект эстакады, которая соединит улицы Дощанова и Достык.
«Это в первую очередь мы должны этот проект реализовать», — подчеркнул аким.
Во вторую очередь рассматривается эстакада по улице Тәуелсіздік. При этом Жундубаев отметил, что её строительство — не перспектива ближайших одного-двух лет.
«Потому что первым мы должны построить Дощанова по первоочерёдности. Эта эстакада, я не знаю, может, через лет пять минимум придёт», — сказал он.
Аким поручил приступить к разработке документации и подготовке к изъятию земельных участков, необходимых для будущей эстакады.
Одновременно Жундубаев предложил соединить участок от кольца с улицей К. Доненбаевой, не дожидаясь строительства эстакады. По его словам, дорога у кольца уже расширена и обустроена, поэтому необходимо обеспечить дальнейшее соединение, чтобы она не оставалась тупиковой.
Подробности третьего проекта в приведённом выступлении не озвучены.
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