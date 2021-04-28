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Майские праздники. Следующая неделя для казахстанцев будет короткой

При этом больше всего праздничных дней выпадает на Праздник единства народа Казахстана и День Победы – по 3 дня.

1 мая — праздник единства народа Казахстана выпадает на субботу, за счет переноса будем отдыхать 3 дня: 1, 2 и 3 мая.7 мая — День защитника Отечества, выпадает на пятницу. Этот день также является выходным.

9 мая — День Победы, выпадает на воскресенье, соответственно праздничных день переносится на понедельник, 10 мая. Выходным днем также является суббота, 8 мая. В итоге отдыхаем 8, 9, 10 мая.

Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут – 1, 2, 3 мая, затем — 7, 8, 9, 10 мая. С 11 мая приступят к работе.

При шестидневной рабочей неделе отдохнут 1, 2, 7 мая, 8 — поработают, 9, 10 — отдохнут. С 11 мая начнется новая рабочая неделя.

В общей сложности в мае выходит 18 рабочих дней и 13 дней для отдыха.

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