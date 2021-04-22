Майские заморозки. Прогноз для жителей Костанайской области

Весна постепенно становится теплее в Костанайской области. Согласно прогнозным данным, уже с пятницы, 23 апреля, в регионе минусовые температуры ночью сменятся на плюсовые, сообщила инженер-синоптик костанайского филиала Казгидромета Эльмира Коныспай.

Правда, к теплу добавятся дожди, возможно, с грозами и усилением ветра до 15 метров секунду. Температура воздуха в ночное время перейдет в плюсовые значения, до +2+7 тепла, днем +12+7 и до +20. К концу апреля будет повышение температуры.

На май у синоптиков тоже есть долгосрочный прогноз, согласно которому средние температуры в регионе увеличатся до плюс +13+17 градусов днем. Это около нормы. В первой декаде мая, возможно, температура днем местами может доходить до плюс 27 градусов, но в среднем днем будет не ниже 20 градусов тепла.

«Заморозки у нас прогнозируются в первой декаде до минус 5 восток и по северу до минус 3 градусов. Количество осадков за месяц больше нормы. Норма 18. Дождь, гроза — в середине и конце, часто в третьей декаде», — сообщила сообщила инженер-синоптик костанайского филиала Казгидромета Эльмира Коныспай.

Как подчеркивают синоптики, этот май по прогнозам не будет отличаться от прошлых лет. Костанайцев также ждут сильные ветра и перепады температур. При этом самый жаркий май был зафиксирован в Костанайской области в 1980 году, тогда температура воздуха доходила до плюс 39 градусов, самый дождливый май был в 2015 году, когда выпало в два раза больше нормы осадков.

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