Макет школьницы разломали в Костанае

Жительница Костаная прислала видео с места, где разломан макет школьницы.
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Жительница Костаная говорит, что макет разломали возле школы №8.
«В районе школы №2 и №19 тоже сломали». Кому мешают, непонятно», — говорит женщина.
Напомним, в этом году в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Осторожно, дети!» в Костанае установили картонные макеты «Школьник».
Эта работа проведена полицией совместно с подрядными организациями. Муляж школьника можно увидеть возле школ, в местах скопления людей и быстрого движения автомобилей.
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