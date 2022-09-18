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Макет школьницы разломали в Костанае

Жительница Костаная прислала видео с места, где разломан макет школьницы. 

Жительница Костаная говорит, что макет разломали возле школы №8.

«В районе школы №2 и №19 тоже сломали». Кому мешают, непонятно», — говорит женщина.

Напомним, в этом году в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Осторожно, дети!» в Костанае установили картонные макеты «Школьник».

Эта работа проведена полицией совместно с подрядными организациями. Муляж школьника можно увидеть возле школ, в местах скопления людей и быстрого движения автомобилей.

 

 

 

 

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