Макеты домашних животных установлены в Костанайской области

В целях снижения ДТП с участием домашнего скота на территории области приступили к установке макетов животных, передает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Первые три размещены в Карасуском районе.

«Ежегодный анализ состояния дорожной безопасности показывает, что с наступлением летнего периода увеличивается количество ДТП с участием домашнего скота, которые зачастую сопровождаются тяжелыми последствиями, в том числе и гибелью участников дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, в рамках проводимого республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», автодороги областного значения «Карасу — Б.Чураковка» на 25,27,43 км установлены 3 макета домашних животных также планируется установка еще 3 макетов на автодороге областного значения «Койбагор-Карасу-Севастополь», — сообщили в пресс-службе ДП области.

По словам первый заместителя начальника Департамента полиции Костанайской области полковника полиции Негмета Исмагулова данная мера позволит снизить ДТП в области, тем самым сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения и сыграет существенную роль в обеспечении безопасности дорожного движения.

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