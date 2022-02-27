Максимальная пенсия из ЕНПФ резко уменьшилась

Во втором полугодии 2021 года максимальная ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ немного не дотягивала до 700 тысяч тенге, а под конец года и вовсе превысила этот порог.

Но по итогам января она сильно сократилась. Кто и сколько получил из ЕНПФ в начале текущего года, сообщает nur.kz

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 1 февраля 2022 года на счетах его вкладчиков в виде пенсионных накоплений хранится 13,1 трлн тенге. Основная сумма сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) — 12,7 трлн тенге.

Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 367,8 млрд тенге, а общий объем добровольных пенсионных взносов (ДПВ) равен около 1,7 млрд тенге.

Сколько денег казахстанцы перечислили в ЕНПФ

За первый месяц 2022 года вкладчики ЕНПФ внесли почти на 30% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На их счета поступили пенсионные взносы в общем объёме около 114,9 млрд тенге. 93,3% данной суммы составляют поступления по ОПВ – 107,2 млрд тенге (рост 29%), по ОППВ поступило 7,6 млрд тенге (рост 28%), 72 млн тенге было перечислено по ДПВ (рост 149%). При этом, чистый инвестиционный доход за месяц составил 10,6 млрд тенге. Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ по последним данным составило 11,7 млн единиц. Их основной объем ожидаемо открыт для учета обязательных пенсионных взносов – 10 865 718 единиц. Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ — 550 405, а добровольные взносы хранятся на счетах еще у 63 471 вкладчика.

Сколько денег казахстанцы получили из ЕНПФ

С начала года вкладчикам ЕНПФ было выплачено почти столько же денег, сколько и поступило — 113,2 млрд тенге.

Наибольшую часть этих средств они изъяли на улучшения жилищных условий и лечение – 97,0 млрд тенге. Напомним, что на эти цели можно использовать пенсионные накопления сверх порога достаточности, а также уступленные родственниками средства. Забрать все деньги со счета могут вкладчики ЕНПФ в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК.

В январе таковым было выплачено 3,5 млрд тенге. Счет также опустошается, если вкладчик скончался, и его пенсионные накопления перешли по наследству. Таким образом в январе было унаследовано 3,8 млрд тенге. А выплаты на погребение составили 0,4 млрд тенге. Если на пенсионном счете в ЕНПФ накопилась солидная сумма, то вкладчик может перевести ее в страховую организацию и оформить пенсионный аннуитет, чтобы получать выплаты не до исчерпания накоплений, а пожизненно.

С такой целью в январе было переведено 1,6 млрд тенге. Что касается ежемесячных выплат, то за счет накоплений в ЕНПФ они производятся в том числе вкладчикам с инвалидностью. Таковым за месяц было выплачено 0,2 млрд тенге.

Сколько было выплачено пенсионерам

А общий объем выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста в январе 2022 года составил — 6,6 млрд тенге. Отметим, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику была равна 29 200 тенге. Минимальная же не может быть меньше 70% от прожиточного минимума. В 2022 году это 25 212,6 тенге. Несмотря на то, что средняя пенсионная выплата достаточно сильно приближена к минимуму, максимальная пенсия из ЕНПФ составила 548 741 тенге. По сравнению с прошлыми периодами это не так уж и много. Так, например, в декабре максимальная ежемесячная пенсионная выплата по графику была равна 707 326 тенге, а полгода до этого – 673 643 тенге. В январе она могла резко уменьшиться в связи с исчерпанием пенсионных накоплений, их изъятием на личные цели и по другим причинам. Читайте больше: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1957441-maksimalnaya-pensiya-iz-enpf-rezko-umenshilas-do-549-tysyach-tenge/

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