Максимально плохое решение — эксперт о повышении порога достаточности

Казахстанские эксперты высказались об увеличении порога достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев привел доводы о том, почему повышение порога достаточности — «максимально плохое решение».

«Признаться честно, до последнего мы думали, что это ошибка и увеличение порог достаточности — просто баг, но… все действительно так. (…)

Увеличение никто ни с кем не обсуждал. Никто нигде не анонсировал. Никто нигде до сих пор не разъяснил. Это полный провал всей коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы.

Подобное увеличение не закрывает программу изъятия, оно ее усугубляет тем, что теперь богаче будут становиться еще более богатые, а бедные только беднеть. Если раньше к излишкам имели доступ 7 процентов вкладчиков, теперь это будет меньше 3 процентов. Если хотите минимизировать воздействие пенсионных на экономику — закройте программу полностью.

Увеличение проведут раньше, чем примут закон о переводе средств на жилищный депозит «Отбасы банка», таким образом разозлив максимальное количество вкладчиков. Положительное влияние на тех, кто стал работать в «белую», чтобы накопить, — полностью перечеркнуто», — написал Чеботарев на своей странице в Facebook.

Своим мнением также поделился политический обозреватель Газиз Абишев.

«Государство проехалось по тем, кто не спешил снимать пенсионные накопления в надежде чуток докопить и потом приобрести жилье. ЕНПФ поднял пороги достаточности более чем на 70 процентов. Перекачали строительный рынок деньгами, переопустошили пенсионную кубышку, дали высокооплачиваемым слоям окэшить накопления — пора включать осмотрительность и бережливость», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Казахстане с 2022 года значительно увеличат порог достаточности для снятия пенсионных накоплений. Согласно данным на сайте ЕНПФ, с 2022 года для 20-летних порог достаточности будет составлять 3,1 миллиона тенге. Сейчас — 1,7 миллиона тенге.