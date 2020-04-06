Максимальные ставки по депозитам пересмотрели в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на май и пересмотре ставок по отдельным группам депозитов с учетом изменения базовой ставки, передает Tengrinews.kz.

«В связи с внеочередным решением Национального банка Казахстана о снижении с 6 апреля базовой ставки с 12 процентов до 9,5 процента фонд снизил максимальные ставки вознаграждения по несрочным и краткосрочным депозитам, которые вводятся в действие с 1 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Согласно методике фонда гарантирования изменение базовой ставки коснулось только максимальных ставок на май, ставки на апрель остались прежними.

«При этом для недопущения резкого снижения доходности краткосрочных вкладов и перехода в ближайшей перспективе к плавному понижению ставок по данной группе депозитов фонд повысил спреды к пониженной базовой ставке. Прежние максимальные ставки были установлены в марте и апреле с учетом повышения размера базовой ставки. Изменение максимальных ставок стало своевременной мерой для защиты интересов вкладчиков в условиях сложившейся ситуации на мировом и внутреннем рынках», — добавили в фонде.

Максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам в тенге составит 12,0 процента. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с пополнением составят 12,0 процента, без пополнения — 12,5 процента. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 13,0 процента с пополнением и 13,5 процента без пополнения.

«Обновленные ставки отвечают принципам дифференциации вкладов — ставка по депозитам на короткий срок с пополнением ниже ставок без пополнения на 0,5 процентного пункта.

Ставки по долгосрочным вкладам на май 2020 года не изменились, за исключением сберегательных депозитов без пополнения, которые снизились до 14,7 процента и 14,8 процента. При этом они остаются привлекательными на фоне пересмотренных ставок по краткосрочным депозитам и обеспечивают высокую доходность», — отметили в казахстанском фонде гарантирования депозитов

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.