Максимальные ставки по несрочным депозитам повысили в Казахстане

kapital.kz
После повышения базовой ставки и январских массовых беспорядков Казахстанский фонд гарантирования депозитов увеличил максимальные ставки по несрочным депозитам в тенге и предельные ставки по сберегательным депозитам, сообщили в КФГД.
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С 25 января фонд повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам на январь и февраль этого года. С этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам, передает informburo.kz
По несрочным депозитам без и с пополнениями ставки увеличили до 9,8%.
Кроме того, с 11 января были повышены ставки по сберегательным депозитам со сроками хранения на три, шесть месяцев до 12,8% с пополнением и до 13,3% без пополнения. По депозитам 12 месяцев – до 13,7% и 14,9%.
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