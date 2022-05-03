Максимальные ставки по сберегательным тенговым депозитам повышают в РК

press.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июнь 2022 года, сообщает zakon.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июнь 2022 года.
Максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне майских значений.
Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца были повышены на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно, ввиду роста средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: