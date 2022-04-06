Мальчик, которого облили керосином и подожгли, переведён из реанимации

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О состоянии 3-летнего мальчика рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
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«3-летний мальчик сегодня праведен из реанимации в отделение. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое, но уже не жизнеугрожающее. В понедельник ребёнку была проведена пластика верхних конечностей, грудного отдела и части спины. Ребёнок находится с мамой», — сообщили в ведомстве.
Напомним, 16 марта в дежурную часть управления города Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджёг 32-летнюю женщину с ребенком, которая открыла ему дверь.
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