Мальчик, которого облили керосином и подожгли, переведён из реанимации

О состоянии 3-летнего мальчика рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

«3-летний мальчик сегодня праведен из реанимации в отделение. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое, но уже не жизнеугрожающее. В понедельник ребёнку была проведена пластика верхних конечностей, грудного отдела и части спины. Ребёнок находится с мамой», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 16 марта в дежурную часть управления города Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджёг 32-летнюю женщину с ребенком, которая открыла ему дверь.

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