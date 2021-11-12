USD 429.59
EUR 491.49
RUB 5.96
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Мальчик пропал в Костанае

Мальчик пропал в Костанае

Vinkmag ad

Информацию о пропаже мальчика распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос».

Поиски осуществляются полицейскими совместно с волонтерами.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 11.11.21