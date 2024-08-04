Мальчик выпал из окна. Материал в отношении родителей направлен в суд Костаная

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской
Как говорится в ответе пресс-службы ДП Костанайской области на запрос alau.kz в отношении законных представителей ребенка собран административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего.
Санкции данной статьи КоАП РК предусматривают штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
В настоящее время материал направлен в специализированный суд по административным делам.
В случае несогласия с полученным ответом, согласно части 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29.06.2020года №350-VI, Вы вправе обжаловать его в вышестоящий орган или в суд.