Мальчика насмерть придавило воротами: все школьные спортплощадки проверят в Казахстане

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Во всех школах страны проверят спортивные площадки после смерти 10-летнего ребёнка, на которого упали футбольные ворота в Астане. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает informburo.kz
«Проводится расследование. Управление образования столицы вчера дало задание проверить все спортивные площадки школ. Не только в Астане, но и по всем другим регионам страны будут проверены спортивные площадки и инвентарь», – сказал Гани Бейсембаев в кулуарах правительства.
Кто виноват в случившемся, будут решать по результатам проверки, отметил министр.
В Астане на территории школы №10 ребёнка насмерть придавило футбольными воротами. В департаменте полиции города уточнили, что ворота упали на голову ребёнка во время игры в футбол.
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https://informburo.kz/novosti/malcika-nasmert-pridavilo-vorotami-vse-skolnye-sportploshhadki-proveryat-v-kazaxstane