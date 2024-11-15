Мальчиков начнут прививать от ВПЧ в Костанайской области: кого это коснётся





В Костанайской области готовятся к новому этапу вакцинации против вируса папилломы человека. Со следующего года прививку смогут получать не только девочки, но и мальчики в возрасте 11 лет.

Ориентировочно в регионе вакцинация может охватить около шести тысяч мальчиков. Для каждого предусмотрено введение двух доз с интервалом в шесть месяцев.

Как сообщила главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Костанайской области Валентина Неред, для мальчиков будут использовать тот же препарат, которым сейчас вакцинируют девочек.

— В вакцинации от ВПЧ для мальчиков будет использоваться та же вакцина, что используется в настоящее время и для девочек. Это вакцина «Гардасил» производства США, — сообщила Валентина Неред.

По её словам, препарат применяется с 2006 года в 165 странах, в 87 из которых вакцинация проводится для представителей обоих полов. Эпидемиолог отметила, что вакцина показала себя как безопасная и обеспечивает защиту на 99%.

Вирус папилломы человека может протекать без каких-либо проявлений. По приведённым специалистами данным, каждый третий мужчина является носителем ВПЧ, а некоторые типы вируса способны приводить к развитию онкологических заболеваний.

Заведующий отделением урологии Костанайской областной больницы, главный внештатный уролог Костанайской области Жаслан Амиржанов отметил, что вакцинацию желательно проводить до контакта человека с вирусом.

— Не обязательно, что только детям делается прививка от вируса, можно делать и взрослым людям, потому что прививка идёт не от всех двухсот штаммов вируса, а в основном от тех, которые связаны с онкологическими заболеваниями, — пояснил специалист.

ВПЧ у мужчин, в частности, может быть связан с раком половых органов. Вакцинация мальчиков также должна способствовать снижению распространения вируса среди населения.

Прививки будут проводить в медицинских пунктах школ и поликлиниках по месту прикрепления. Для вакцинации подростка необходимо письменное согласие родителей. Перед процедурой ребёнка осматривает медицинский работник.

Сейчас в Костанайской области продолжается вакцинация девочек. За девять месяцев этого года первую дозу получили почти четыре тысячи человек, вторую — более 2,8 тысячи.

Новое назначение в Рудном: кто возглавил городской суд Новым председателем Рудненского городского суда назначена Шолпан Накипова. На должность она назначена Указом Президента Республики...