В Казахстане могут расширить перечень тех, кому можно будет сделать прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса главу Минздрава спросили, смогут ли 18-летние казахстанки в будущем прививаться от ВПЧ. Сейчас возрастной порог составляет 11 лет.

«Сегодня поднимаются вопросы, в том числе среди депутатов и среди населения, по вакцинации не только девочек, но и мальчиков. Есть предложения по расширению возрастных границ. Международный опыт сегодня показывает, что фактически с 9 лет прививают. В том числе ваше предложение — с 18 лет — сегодня они рассматриваются. Я думаю, что это очень логично и правильно», — ответила Акмарал Альназарова.

Министр добавила, что также рассматривается вопрос вакцинации от ВПЧ всех желающих на платной основе.

«От взрослого населения тоже поступают такие запросы. Из республиканского бюджета в прошлом и в этом году выделены деньги на конкретный контингент — девочки 11 лет. Поэтому все, что выше, независимо от пола, требует либо дополнительных средств, либо дополнительной проработки. Вопрос в работе», — прокомментировала Альназарова.

Вирус папилломы человека — очень распространенный вирус, который передается в основном при половом контакте. Существует более 100 типов ВПЧ, и многие из них не опасны и проходят сами по себе. Однако некоторые типы — высокого онкогенного риска. Они могут со временем вызывать рак шейки матки, рак ануса, горла, половых органов.

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