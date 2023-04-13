Маленькие перемены. Прокуроры выявили нарушения в школах в Костанайской области

Прокуратурой Карабалыкского района в рамках анализа по защите прав несовершеннолетних лиц, установлено нарушение прав 1 398 учащихся, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Как сообщает прокуратура, в соответствии с законом «Об образовании», расписание занятий в организациях образования должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания и активного отдыха обучающихся и воспитанников.

«Согласно санитарных правил продолжительность перемен между уроками для учащихся всех видов общеобразовательных организаций составляет не менее 5 минут, большой перемены — после 2 или 3 уроков– 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после второго и четвертого уроков устраивать две перемены по 15 минут каждая. Однако, несмотря на вышеуказанные требования законодательства и санитарно-эпидемиологические нормы некоторыми общеобразовательными школами района в первой и во второй смене после второго, третьего и четвертого урока предусмотрена перемена только по 10 минут», — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре привели ещё один пример.

«Другой пример, в нарушение п.75 Правил в общеобразовательных школах района между сменами не соблюдаются длительности перерывов продолжительностью не менее 40 минут для проведения влажной уборки и проветривания. Ввиду не предоставления достаточного времени на влажную уборку и проветривание, работа по улучшению санитарно-эпидемиологической среды кабинетов должным образом не проводится», — сообщили в районной прокуратуре.

По акту надзора прокуратуры района, допущенные нарушения приведены в соответствие согласно правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».

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