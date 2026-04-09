Маленькие привычки — большие перемены: обращение к казахстанцам

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана опубликовало обращение, напомнив жителям страны о личной ответственности за состояние окружающей среды.
Забота о природе не всегда требует сложных решений и масштабных проектов. Она начинается с повседневных действий, доступных каждому человеку.
Выключать свет, не оставлять зарядные устройства в розетках, экономно расходовать воду, сортировать отходы и бережно относиться к растениям — даже такие простые привычки помогают снизить нагрузку на окружающую среду.
В ведомстве подчеркнули, что чистота и благополучие планеты зависят не только от работы экологов и профильных организаций, но и от действий каждого человека.
Небольшие шаги, сделанные сегодня, могут внести значительный вклад в будущее. Казахстанцев призвали начинать с себя, своего дома и ежедневных привычек.
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