Маленькие привычки — большие перемены: обращение к казахстанцам





Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана опубликовало обращение, напомнив жителям страны о личной ответственности за состояние окружающей среды.

Забота о природе не всегда требует сложных решений и масштабных проектов. Она начинается с повседневных действий, доступных каждому человеку.

Выключать свет, не оставлять зарядные устройства в розетках, экономно расходовать воду, сортировать отходы и бережно относиться к растениям — даже такие простые привычки помогают снизить нагрузку на окружающую среду.

В ведомстве подчеркнули, что чистота и благополучие планеты зависят не только от работы экологов и профильных организаций, но и от действий каждого человека.

Небольшие шаги, сделанные сегодня, могут внести значительный вклад в будущее. Казахстанцев призвали начинать с себя, своего дома и ежедневных привычек.

Казахстанцам отменят одну из выплат при выходе на пенсию С 2027 года в Казахстане планируют оптимизировать бюджетную подпрограмму, по которой гражданам при выходе на...

Одно видео обошлось блогеру из Костаная в 60 тысяч тенге Костанайский межрайонный суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы по факту мелкого хулиганства. Во...