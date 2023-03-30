USD 448.39
EUR 486.91
RUB 5.83
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. Малоимущие семьи тоже могут оформить ипотеку в Отбасы банке

Малоимущие семьи тоже могут оформить ипотеку в Отбасы банке

В ходе брифинга в РСК Алматы, директор филиала АО «Отбасы банк» Данагуль Тусупова рассказала, на какую ипотеку могут рассчитывать семьи с низким доходом.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

«Если стоят в очереди на получение жилья со стороны местных исполнительных органов, то они могут участвовать в программах «Бакытты Отбасы» и «Шанырак». Для этих программ есть отдельные условия по прохождению платежеспособности, где расходы на каждого члена семьи рассчитываются по меньшей сумме, а также первоначальный взнос по этим программам льготный и намного сниженный», — сообщила Данагуль Тусупова.

Также спикер сообщила какие выгодные госпрограммы доступны для молодежи через «Отбасы банк».

 «С 2017 года в нашем городе реализуется льготная программа «Алматы жастары». Она положила старт региональным программам во всех регионах. Есть программы «Елорда жастары», «Алатау жастары». Здесь условия кредитования в каждом регионе разные. К примеру, по программе «Алматы жастары» кредитуются молодые люди в возрасте до 35 лет, работающие в семи сферах: образование, здравоохранения, культура, СМИ, спорт, научно-исследовательские институты, правоохранительные органы.  В этом году планируются изменения, сейчас мы ждем утверждения от акимата. После чего объявим о старте программы. Планируем прокредитовать 1100 граждан, по этой программе первоначальный взнос будет 10%, процентная ставка 5″, — продолжила спикер РСК.

Также Данагуль Тусупова рассказала, что при открытии депозита в «Отбасы бан» сотрудники определяют договорную сумму, то есть та сумма, которую в будущем клиент хотел бы использовать на улучшение жилищных условий. Ее минимальное значение составляет 500 МРП это на сегодняшний день 1 750 000 тенге, а максимально  до 200 миллионов тенге.  От договорной суммы клиент должен накопить 50%.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Отцепившийся прицеп стал причиной гибели троих человек. Суд вынес приговор
Следующая новость

Когда дети смогут воспользоваться счетами по программе “Нацфонд – детям»?