Малообеспеченные дети будут получать по 5302 тенге на время ЧП

Мерами поддержки от государства также будут охвачены безработные, малообеспеченные, пенсионеры и те, кто потерял свой доход. К примеру, Президент поручил включить в список получателей 42500 тенге самозанятых. А дети от 6 до 18 лет из числа малообеспеченных будут получать ежемесячные выплаты в размере 2 МРП, передает alau.kz

Президентом Казахстана было принято решение расширить список тех, кто получит дополнительные социальные выплаты в размере 42500 тенге. Теперь на денежную помощь могут претендовать не только жители страны, которые ранее имели официальную работу и зарплату, но и самозанятые, а также неофициальные работники.

«Могу отметить, что в частности на телефон доверия и у нас в территориальным отделении профсоюзов и практически во все возможные инстанции было очень много звонков, связанных с тем что люди теряли работу и находились при этом в «серой зоне». То есть «серая зона» это значит, что без оформления трудовых договоров и так далее, как раз под удар попали», — рассказала председатель профсоюзного центра Костанайской области Екатерина Смышляева.

Чтобы получать эти выплаты на весь период ЧП, достаточно формализовать свой статус. Сейчас разрабатывается механизм, при котором самозанятые смогут получить выплаты. Не обошли стороной и другие категории граждан.

«В связи с тем что велики инфляционные риски, экономическая ситуация в мире не улучшается на сегодняшний день. Конечно под удар попадают и наши социальные группы. Это наши пенсионеры, наши люди с особыми потребностями, получатели госпособий. О них глава государства тоже сказал, что будут индексированы пособия и будут индексированы пенсии. Механизм индексации тоже в ближайшие дни уже будет известен», — добавила Екатерина Смышляева.

Кроме этого, продуктово-бытовые наборы теперь будут получать не только дети до 6 лет из числа малообеспеченных. Но и официально зарегистрированные безработные, их на начало года в нашей области было чуть больше 3000. Обеспечат наборами и инвалидов 1, 2, 3 групп и детей-инвалидов. В Костанайской области их на сегодня около 28000.

«Дополнительные меры поддержки детям из числа получателей адресной социальной помощи по поручению Президента поручено обеспечить продуктово-бытовыми наборами детей от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальной помощи. У нас таких детей от 6 до 18 лет 5632 ребенка. Всем им уже начались выплаты. И буквально сегодня они завершатся», — пояснил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Максим Устинов.

В управлении пояснили, что сумма этих выплат составляет 2 МРП или 5302 тенге ежемесячно на время действия в стране ЧП. Деньги должны тратиться как раз таки на продукты и бытовую химию.

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