Малый мост в Костанае будут разбирать

Сегодня в акимате Костаная состоялось аппаратное совещание.

Аким Костаная Марат Жундубаев во время обсуждения паводковой ситуации, последствий паводка упомянул «Малый» пешеходный мост.

«Восстанавливать его не будем. Он пойдет под разбор, он там не нужен. Я думаю, если нужен будет, построим другой мост, который не будет мешать течению воды. Если нужен будет. Пока ,на данный момент, его будем разбирать. Соответственно по укреплению берега будем смотреть», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

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