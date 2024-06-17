Малый пешеходный мост в Костанае официально признан аварийным и восстановлению не подлежит. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил глава города.

Напомним, мост пострадал в результате весеннего паводка, и был полностью затоплен. Уже в ближайшее время его начнут демонтировать, но как отметили специалисты, работа эта займет немало времени.

«Малый пешеходный мост. Пришел официальный документ, обследование пройдено — признан аварийным, восстановлению не подлежит, если и подлежит, то это огромные деньги. Нарушены основания опор моста, и оно нарушено не только паводком, но и в целом. Поэтому, он аварийный, тут вопросов никаких не должно быть. В таком состоянии его нельзя оставлять, потому, что там дети ходят, нужно его демонтировать до основания», — отметил аким Костаная.

Демонтировать малый мост начнут уже в ближайшее время. Аким города отметил, что это очень большая работа, и займет около трех месяцев.

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