В Фёдоровском районе родился ребенок-богатырь, которого назвали Андреем. Об этом сообщается в социальной сети Фёдоровской больницы.

Появившийся на свет в результате «кесарева сечения» в стенах родильного отделения районной больницы малыш весит ровно пять килограммов. Операция прошла успешно. Роженица чувствует себя хорошо.

«Вообще не думала, что будет такой крупненький малыш. Во время беременности чувствовала себя хорошо. На последнем УЗИ вес ребенка показал 4 250 гр. Удивилась тогда, но не думала, что в итоге родится пятикилограммовый малыш. Вначале планировала родить самостоятельно, но с таким весом, конечно, решилась на «кесарево сечение». Очень благодарна Анар Есенбековне Жумабаевой и Сыздык Каирлыевичу Шугурмакову, которые успешно провели операцию. Огромное им спасибо за сыночка! Я очень счастлива!», — поделилась эмоциями мама богатыря Валентина Жорова из села Банновка. —

Медицинский персонал отметил, что такой крупный младенец редкость. В родильном отделении появился впервые. Самое главное, что малыш и мама чувствуют себя хорошо и находятся под надежным медицинским наблюдением.

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