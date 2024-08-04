“Малышкина школа”. Для ребят, готовящихся к школе, разработана спецпрограмма

Для ребят, готовящихся к школе, разработана программа, которая позволит им быстрее адаптироваться к новому этапу в их жизни. В течение месяца будущие первоклассники ходят в школу на несколько часов в день, где их знакомят с основами грамоты и математики, а что не менее важное — учат работать в команде.

В этом году в Костанае более 3000 детей пойдут в первые классы. Чтобы им было проще адаптироваться к учебному процессу, во всех начальных школах страны запущена программа «Малышкина школа». Это летние курсы, занятия длятся месяц, и за это время дети должны немного привыкнуть к новому этапу в своей жизни.

«Для детей, которые раннее не посещали по каким-либо причинам класс дошкольной подготовки или детские дошкольные организации, этот период является значительно сложнее. И, с целью выравнивания равных стартовых возможностей для детей, которые ранее не посещали дошкольные организации как раз-таки организовывается курс дошкольной подготовки», — объяснила руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения отдела образования акимата Костааня Татьяна Жихарева.

Как оказалось, в Костанае под эту категорию ребят попадает порядка 240 детей. Но, на летние занятия могут ходить абсолютно все желающие.

Занятия проходят 5 раз в неделю. С 9 утра и до 12 часов дети знакомятся с азами грамоты и математики, читают художественную литературу, а еще лепят и рисуют. Кроме того, между занятиями, которые длятся пол часа есть перемены по 10 минут. В это время ребята отдыхают и общаются друг с другом.

Как правило на такие курсы ходят в те школы, куда родители уже подали документы или же собираются. Поэтому помимо развивающих занятий, детям проводят экскурсию по зданию, чтобы они чувствовали себя еще комфортнее.

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