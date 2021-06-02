Мама двоих детей утонула в Костанайской области

В Аулиекольском районе 1 июня на реке Убаган произошла трагедия. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Как сообщает ведомство, утонула мама двух детей. В день защиты детей женщина находилась на водоеме в компании друзей, где,со слов очевидцев, распивались спиртные напитки.

«Хотелось бы отметить, что граждане находились в необорудованном для купания месте, тем самым подвергали себя опасности, и как оказалось, печальным последствиям.

В этот же день сотрудниками ОСО ДЧС Костанайской области в результате поисковых работ 31-летняя женщина была обнаружена на двух метровой глубине в четырех метрах от берега.

При поиске водолазы подтвердили,что на данном участке имеется резкий уклон рельефа дна реки.

За последние пять лет на данном участке погибших не было.

Уважаемые граждане Костанайской области с целью недопущения происшествий на воде рекомендуем соблюдать следующие правила безопасности:

— не заплывайте за знаки ограждения (буйки), не купайтесь сразу после приема пищи и в состоянии алкогольного опьянения;

— не ныряйте в незнакомых местах, не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;

— купайтесь только в разрешенных местах;

— дети должныкупаться только под контролем взрослых;

— запрещено пользоваться при купании камерами, мячами, досками;

— не подавайте ложных сигналов;

— не подплывате к проходящим катерам, лодкам и гидроциклам.

ДЧС Костанайской области напоминает о неукоснительном соблюдении правил безопасности на воде!!!

Нарушение правил безопасного поведения на водоемах ведет к несчастным случаям.

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