Мама с дочерью попали в ДТП. Женщина-водитель погибла в Костанае

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили подробности смертельной аварии в Костанае, которая произошла 7 августа.

По информации полиции, 7 августа в микрорайоне Юбилейный в районе дома №50 34-летняя женщина управляя автомобилем ВАЗ 2115, двигалась к поселку Узкоколейный.

«Она проигнорировала знак «Уступи дорогу». В результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес». Женщина-водитель скончалась в реанимационном отделении городской больницы. Пассажир легкого автомобиля, девочка 2021 года рождения доставлена в больницу с травмами», — сообщили в департаменте полиции Костанайской области. .

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.