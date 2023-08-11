Мама с дочерью попали в ДТП. Женщина-водитель погибла в Костанае

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В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили подробности смертельной аварии в Костанае, которая произошла 7 августа.
По информации полиции, 7 августа в микрорайоне Юбилейный в районе дома №50 34-летняя женщина управляя автомобилем ВАЗ 2115, двигалась к поселку Узкоколейный.
«Она проигнорировала знак «Уступи дорогу». В результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес». Женщина-водитель скончалась в реанимационном отделении городской больницы. Пассажир легкого автомобиля, девочка 2021 года рождения доставлена в больницу с травмами», — сообщили в департаменте полиции Костанайской области. .
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