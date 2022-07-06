Мама с младенцем самостоятельно не смогли выбраться из задымленного дома — ДЧС

9 пожаров произошло в Костанайской области за семь дней. Об этом, на специальном брифинге сообщили сотрудники ДЧС региона.

Один из них начался ночью, в центральной части Костаная, на улице Тауелсыздык. В квартире на 5-м этаже загорелся балкон и жилая комната. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«В 01:21 пожар был ликвидирован. Силами ДЧС, по лестничному маршу, было эвакуировано 15 человек, и спасено 4 человека, из них 1 ребенок. Причина пожара, — неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщил начальник управления ГПК ДЧС Костанайской области Асланбек Темиров.

Кстати, спасенный ребенок, — грудной. Его семья проживает на верхнем этаже, и мама, из-за сильной задымленности, не смогла сама выбежать с ним из подъезда на улицу, поэтому пожарным пришлось их спасать. Природных и лесных пожаров в регионе за неделю не произошло, но зарегистрировано 6 случаев, когда загоралась трава. Выгорело более тысячи гектаров. С возгораниями в степях пожарные, кстати, борятся с самого начала опасного периода.

«Наибольшее количество загораний травостоя зарегистрировано в Костанайском районе — 34 факта, в Алтынсаринском — 27 фактов, в Узункольском -27, в Сарыкольском — 17, и районе имени Беимбета Майлина — 15. Основной причиной лесо-степных пожаров послужило неосторожное обращение с огнем и грозовые разряды», — сказал Темиров.

Сотрудники ДЧС отмечают, что с начала пожароопасного периода за допущенные нарушения правил безопасности к ответственности привлечено 83 человека. А с начала купального сезона, то есть с 1 июня, мобильными группами при патрулировании в местах массового отдыха на водоемах и стихийных пляжах, выявлено 29 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 85 тысяч тенге. Два предписания выданы за прошедшую неделю. Не смотря на старания спасателей, случаи гибели на воде продолжают происходить.

«С 1-ого мая текущего года утонуло 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Это район Беимбета Майлина — 4 человека, Рудный — 2 человека, из них один ребенок, Костанайский район — 2 человека, Житикаринский и Денисовский районы по одному человеку. Города Костанай, Лисаковск, по одному человеку также», — говорит врио начальника УГО ДЧС Костанайской области Куаныш Темирбеков.

Последний факт гибели на воде произошел 1 июля в Житикаре. 14-летний подросток утонул на реке Шортанды. Он купался в необорудованном месте. Его тело извлечено из воды водолазами оперативно-спасательного отряда ДЧС региона.

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