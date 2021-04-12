Мамин дал поручение министрам и акимам по вакцинации

Премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства поручил обеспечить выполнение графика вакцинации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
О текущей обстановке, ходе вакцинации населения и принимаемых мерах по исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева доложили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы Алматинской области Амандык Баталов, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, Акмолинской области — Ермек Маржикпаев.
Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,15. Загруженность инфекционных коек — 41 процентов, реанимационных — 27 процентов. К настоящему времени в «красной зоне» по темпам распространения COVID-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская и Карагандинская области. Все остальные регионы за исключением Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей — в «желтой» зоне.
«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил четкую задачу по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличению количества вакцинируемых», — сказал Мамин.
Премьер-министр поручил акимам принимать оперативные ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации, полностью обеспечить все лечебные учреждения необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий, усилить соблюдение санитарных норм и масочного режима.
Министерству здравоохранения и акиматам поручено обеспечить полную готовность коечного фонда, а также доступность вакцинанции с использованием общественных мест, в торговых центрах.
«Необходимо четко придерживаться графика вакцинации. По плану мы должны обеспечить прививками по два миллиона человек в апреле, а также в мае и июне», — сказал Мамин.
Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития совместно с акиматами дано поручение продолжить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации.
«Общество должно понимать, что только соблюдение санитарных норм и вакцинация позволят остановить распространение пандемии», — подчеркнул Мамин.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области