Мамин дал поручение министрам и акимам по вакцинации

Премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства поручил обеспечить выполнение графика вакцинации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

О текущей обстановке, ходе вакцинации населения и принимаемых мерах по исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева доложили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы Алматинской области Амандык Баталов, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, Акмолинской области — Ермек Маржикпаев.

Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,15. Загруженность инфекционных коек — 41 процентов, реанимационных — 27 процентов. К настоящему времени в «красной зоне» по темпам распространения COVID-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская и Карагандинская области. Все остальные регионы за исключением Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей — в «желтой» зоне.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил четкую задачу по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличению количества вакцинируемых», — сказал Мамин.

Премьер-министр поручил акимам принимать оперативные ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации, полностью обеспечить все лечебные учреждения необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий, усилить соблюдение санитарных норм и масочного режима.

Министерству здравоохранения и акиматам поручено обеспечить полную готовность коечного фонда, а также доступность вакцинанции с использованием общественных мест, в торговых центрах.

«Необходимо четко придерживаться графика вакцинации. По плану мы должны обеспечить прививками по два миллиона человек в апреле, а также в мае и июне», — сказал Мамин.

Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития совместно с акиматами дано поручение продолжить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации.

«Общество должно понимать, что только соблюдение санитарных норм и вакцинация позволят остановить распространение пандемии», — подчеркнул Мамин.

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