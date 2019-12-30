Премьер-министр Аскар Мамин дал поручения акимам и министрам перед Новым годом, передает Tengrinews.kz.

Мамин поручил проконтролировать подачу электроэнергии и прохождение отопительного сезона, так как ожидаются сильные морозы. Дал поручение полицейским — в праздничные дни они перейдут на усиленный режим работы

«В предстоящие праздничные дни акиматам регионов необходимо четко соблюдать графики дежурств всех служб, не должно быть сбоев в тепло-, электроснабжении. В январе, по прогнозам, ожидаются сильные морозы, поэтому все параметры должны соответствовать нормам. Акимы должны контролировать прохождение отопительного сезона. Министерству энергетики поручаю контролировать запасы топлива в котельных и на заправочных станциях, Министерству внутренних дел перейти на усиленный вариант несения службы, обеспечить безопасность граждан. Также на местах проведения новогодних мероприятий необходимо мониторить (ситуацию — прим. автора). Также пожарную безопасность и общественный порядок необходимо мониторить. В целом контроль за Скляром (заместитель премьер-министра Роман Скляр — прим. автора)», — сказал он.