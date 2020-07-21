Мамин дал поручения акимам и министрам

Премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства дал поручения министерствам и акиматам, передает Tengrinews.kz.

Он поручил обеспечить больницы аппаратами ИВЛ в соответствии с потребностями.

«Министерству здравоохранения совместно с акиматами и Министерством сельского хозяйства до конца июля организовать работу по ПЦР-тестированию в регионах на базе ветеринарных лабораторий. Акиматам поручаю проработать эффективную логистику доставки анализов в лаборатории регионов. «Министерствам индустрии, здравоохранения и финансов в срочном порядке отработать вопрос оснащения регионов передвижными медицинскими комплексами, цифровыми рентген-аппаратами. Министерству здравоохранения и акиматам обеспечить четкое исполнение графика доставки необходимого количества кислородных концентратов и медицинских газов в регионы в срок до двух недель», — распорядился Мамин.

Он также поручил «СК-Фармация» до конца июля текущего года закупить и распределить лекарства в регионы в дополнительном месячном объеме и установить четкую систему планирования их потребности.

«Сформировать в стабилизационных фондах необходимый запас лекарственных средств и медицинских изделий в каждом регионе по примеру Алматы, Нур-Султана и Актюбинской области. Ералы Лукпанович, общий контроль за вами», — заключил Мамин.

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