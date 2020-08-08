Мамин дал ряд поручений по поддержке предпринимателей

Глава правительства поручил усилить работу региональных проектных офисов по сопровождению проектов и оказанию необходимой поддержки предпринимателям, а также исключению возникающих барьеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства. Рассмотрены промежуточные итоги реализации программы льготного кредитования «Экономика простых вещей», вопросы местного содержания в государственных закупках, закупках АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и недропользователей, а также итоги опроса субъектов бизнеса в наиболее пострадавших отраслях и перспективы их развития.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана поручено до конца августа 2020 года проработать вопрос смягчения регуляторных требований банков второго уровня по залоговому обеспечению, а также усилить взаимодействие с субъектами бизнеса по вопросам кредитования.

В целях увеличения доли местного содержания в регулируемых закупках премьер-министр поручил акиматам регионов, фонду «Самрук-Қазына» обеспечить предоставление полной отчетности по фактически проведенным закупкам, а также активизировать работу региональных комиссий по местному содержанию.

Фонду «Самрук-Қазына» дано поручение продолжить работу по заключению офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, в том числе в рамках разрабатываемого механизма адресной поддержки. Глава правительства по итогам проведенного НПП «Атамекен» опроса субъектов бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики поручил в двухнедельный срок подготовить предложения по дальнейшей поддержке указанной категории предпринимателей.

По состоянию на 1 августа 2020 года по программе льготного кредитования «Экономика простых вещей» одобрен 2201 проект на сумму 504,2 миллиарда тенге, просубсидировано 1628 проектов на сумму 292,5 миллиарда тенге.

Лидерами по просубсидированным проектам стали Алматы и Нур-Султан, а также Жамбылская и Костанайская области, низкая динамика отмечается в Павлодарской, Кызылординской и Атырауской областях. В январе-июле 2020 года в Казахстане проведено государственных закупок на 4,9 триллиона тенге, из которых 42 процента осуществлено у отечественных производителей товаров отраслей «Экономики простых вещей».

При этом наибольшая доля местного содержания обеспечена в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской областях, а также Алматы, наименьшие показатели зафиксированы в Жамбылской области и Нур-Султане.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.