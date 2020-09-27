Мамин и Минниханов дали старт трем проектам автомобилестроения в Костанае

Сегодня в Костанае Премьер-Министр РК Аскар Мамин и Президент Татарстана Рустам Минниханов провели переговоры и дали старт реализации в Казахстане трех совместных проектов автомобилестроения на 261 млрд тг инвестиций: строительство заводов по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники «КАМАЗ» в Индустриальной зоне Костанай, а также открытие производства автомобильных шин в г. Сарань Карагандинской области.

В церемонии закладки камня под строительство в г. Костанай заводов по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ А. Морозов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» С. Когогин и председатель совета директоров АО «АгромашХолдингKZ» А. Лаврентьев.

Проектная мощность совместных предприятий составит 40 тыс. единиц отлитых компонентов (блоки цилиндров, головки блоков цилиндров и цельнолитой балки картера моста для грузовых автомобилей) и 86 тыс. редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей в год. Общий объем инвестиций – 150,7 млрд тг. Будет создано порядка 1200 новых рабочих мест с учетом смежных отраслей. Уровень локализации продукции достигнет 60-70%. Строительство заводов планируется завершить в 2023 году.

Реализация проектов введет Казахстан в глобальную технологическую цепочку поставщиков крупнейшего производителя грузовой техники на рынке СНГ – ПАО «КАМАЗ» – 95% продукции будет экспортироваться.

В присутствии А. Мамина и Президента Татарстана Р. Минниханова между акиматом Карагандинской области и ПАО «Татнефть» подписан инвестиционный меморандум о реализации в г. Сарань Карагандинской области проекта по производству автомобильных шин.

Производственная мощность завода составит 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для коммерческой техники и автобусов. Будет создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 111 млрд тг. Реализация проекта запланирована на 2022 г.

Глава Правительства РК отметил, что новые проекты в сфере автомобилестроения свидетельствуют о конкретном практическом расширении промышленной кооперации между Казахстаном и Россией. «Объем производства в отрасли автомобилестроения с начала года увеличился на 51,8%, инвестиции в основной капитал выросли более чем в 6,6 раз до 9,4 млрд тг», — сказал А. Мамин. Главе Правительства были презентованы совместные казахстанско-российские проекты открытия завода по сбору и утилизации сельхозтехники, а также инжинирингового центра «КАМАЗ».

В рамках мероприятия подписаны 8 соглашений по реализации совместных проектов в автомобилестроении, в соглашение о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам и сельскохозяйственной технике, инвестиционные контракты, договоры финансового лизинга, долгосрочной поставки, меморандум о сотрудничестве по вопросам проведения научно-исследовательских работ и подготовки кадров для машиностроения.

В ходе рабочей поездки Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством российских компаний «КАМАЗ» и «Татнефть», узбекской «UzAuto», а также ознакомился с деятельностью АО «СарыаркаАвтопром», в том числе готовящимися к производству новыми моделями автомобиля JAC.

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