Мамин подписал постановление о доплатах медикам, введённых вместо ковидных надбавок

На сайте премьер-министра опубликовали постановление о постоянных доплатах медработникам, которыми заменили ковидные надбавки.

Доплаты, которые вводятся с 1 октября 2021 года, установлены по профессиональным группам риска:

высокий риск – в семикратном размере базового должностного оклада, или 123 879 тенге;

средний риск – в пятикратном размере БДО, или 88 485 тенге;

низкий риск – в трёхкратном размере БДО, или 53 091 тенге.

К категории высокого риска относятся врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, и других стационаров, определённых для оказания медпомощи пациентам с Сovid-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и с биологическим материалом.

К категории среднего риска отнесли работников лабораторий (отделов по приёму отбора проб): это врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб, лаборант.

Самая обширная категория – низкого риска. К ней относятся:

врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медпомощи пациентам с Covid-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) биологическим материалом;

врачи, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных госорганов и их территориальных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с Сovid-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим Covid-19 в стационарных условиях из числа прикреплённого контингента, а также определённых к приёму пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями;

врачи, средний и младший медицинский персонал карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом;

врачи, фельдшера и водители скорой медицинской помощи, в том числе в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации в случаях их привлечения;

врачи и средний медицинский персонал, водители и работники бригад экстренного реагирования и отряда медицины катастроф в случаях их привлечения;

врачи, средний медицинский персонал и водители мобильных бригад;

работники санитарно-эпидемиологической службы, в том числе дезинфекционной;

работники приёмных отделений экстренных стационаров, организаций первичной медико-санитарной помощи, определенных к приёму пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями;

врачи, средний и младший медицинский персонал органа судебной экспертизы, работающие непосредственно при производстве судебно-медицинских исследований трупов, судебно-медицинских экспертиз обвиняемых, потерпевших и других лиц с подтвержденным диагнозом Covid-19.

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