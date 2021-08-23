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Мамин поручил изучить вопрос предоставления возможности участникам Ashyq работать по выходным

avtoradio.kz

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Премьер-министр РК Аскар Мамин провёл заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства, сообщается на сайте главы правительства, передает informburo.kz

Среди прочего участники встречи обсудили вопросам дальнейшего развития проекта Ashyq. К настоящему времени количество его участников превышает 111 тысяч. Более половины из них – из сфер торговли, питания и образования. Нарушителей карантина стали выявлять в 15 раз чаще за счёт расширения числа участников проекта.

«Аскар Мамин дал поручение Министерству здравоохранения совместно с НПП «Атамекен» проработать вопрос предоставления возможности участникам проекта Ashyq работать в выходные дни», – говорится в сообщении.

 

НПП «Атамекен» также поручено провести анализ необходимых изменений в законодательство для формирования Единого реестра получателей мер государственной поддержки бизнеса, а также подготовить соответствующие подходы и критерии.

«Создание на базе Экономической карты регионов Единого реестра получателей мер государственной поддержки позволит повысить качество мониторинга и анализа эффективности всего спектра мер поддержки бизнеса», – сказал Аскар Мамин.

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов представил промежуточные итоги опроса 10 тысяч предпринимателей Казахстана по текущему состоянию наиболее пострадавших отраслей и перспективам развития производственных секторов экономики.

Глава правительства поручил детально изучить окончательные итоги опроса и подготовить дополнительные меры по дальнейшей поддержке бизнеса.

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