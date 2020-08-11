Мамин поручил Минздраву подготовить план поэтапного снятия карантинных мер

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения в ближайшее время представить план поэтапного снятия карантинных мер, сообщает informburo.kz

«С учётом складывающейся эпидемиологической ситуации поручаю Министерству здравоохранения внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение государственной комиссии в четверг», – сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он отметил, что доля выздоровевших пациентов составляет 73,6%, оставшиеся получают необходимое лечение. При этом загруженность коек снизилась на 61%, число вызовов скорой помощи сократилось на 62%.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная.

Глава Минздрава Алексей Цой отметил снижение показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Согласно разработанным критериям смягчения карантинных мер, министерством отслеживается показатель репродуктивности инфекции, заболеваемости за последнюю неделю, а также показатель смертности от коронавирусной инфекции. За пять недель карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,15 до 0,82. Показатель заболеваемости снизился с 56,73 до 36,2 на сто тысяч населения», – отметил Алексей Цой.

По словам главы Минздрава, положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер.

«Смягчение должно проводиться со строгим соблюдением масочного режима и гигиены в общественных местах, а также обеспечением проведения информационно-разъяснительной работы среди населения по всем информационным каналам», – добавил министр.

В Казахстане коронавирусом заразились 100 164 человека (лабораторно подтверждённые случаи). По данным на 11 августа, скончался 1291 человек.

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