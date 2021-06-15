Мамин поручил правительству и акимам продумать действенные механизмы стимулирования к получению прививки

Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства поручил активизировать работу мониторинговых групп, увеличить ежедневные объёмы вакцинации и продумать действенные механизмы стимулирования населения к получению прививки, передает informburo.kz

«Как известно, у наших соседей в регионе идёт прирост заболеваемости, поэтому необходимо принимать дополнительные превентивные меры, в первую очередь, это охват вакцинацией», – сказал премьер-министр.

Глава правительства также поручил расширить использование системы Asyq и усилить информационную работу.

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