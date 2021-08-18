Мамин поручил завершить вакцинацию учителей к 25 августа

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К новому учебному году необходимо завершить вакцинацию учителей к 25 августа, поручил на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин, передает zakon.kz.
Принимаются меры по пополнению запасов вакцин. В рамках подготовки к новому учебному году необходимо завершить вакцинацию учителей к 25 августа, усилить контроль за готовностью учебных заведений, — сообщил Мамин.
Он отметил хорошие темпы вакцинации в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области. И поручил усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.
Контроль за соблюдением ограничительных мер должен быть продолжен. В регионах для этого увеличена деятельность мониторинговых групп, эффективность должна быть усилена. Всем госорганам регионов необходимо расширить информационную работу о необходимости вакцинации, сохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в «красной» зоне, — добавил премьер-министр.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области