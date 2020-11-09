Мамин: Повышение пенсионного возраста — это необходимость

Предложение о снижении пенсионного возраста прокомментировал премьер-министр Аскар Мамин. Он сказал, что повышение пенсионного возраста — необходимость, передает zakon.kz.

Ранее депутаты адресовали запрос на имя премьера. Они предложили снизить пенсионный возраст для мужчин и женщин с 60 лет. Депутаты считают, что это позволит обеспечить условия для сохранения здоровья людей старшего поколения и может положительно повлиять на рынок труда.

Аскар Мамин ответил на запрос. В письме говорится, что повышение пенсионного возраста происходит во многих странах. Это соответствует экономической и демографической ситуации в мире.

Он объяснил, есть три вида пенсионного обеспечения: солидарная, базовая и накопительная. Размер солидарной пенсии постепенно снижается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. Размер солидарной пенсии снижается, но он должен компенсироваться размером накопительной пенсии.

Базовая пенсия предоставляется всем людям, которые достигли пенсионного возраста. Ее размер зависит от стажа участия в пенсионной системе. То есть, чем дольше работал, тем выше размер базовой пенсии.

Вместе с тем, в случае приобретения пенсионного аннуитета для участников накопительной пенсионной системы при достаточности пенсионных накоплений сохранено право назначения пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, для женщин в 51,5 лет, для мужчин – в 55 лет, — говорится в ответе на запрос.

Он считает, что повышение пенсионного возраста — это необходимость, потому что во всем мире прогнозируется рост количества людей старше 65 лет и это скажется на устойчивости пенсионных систем.

Пенсионный возраст постепенно повышают, например, в России, в Азербайджане, в Грузии, Латвии, Беларуси.

Повышение пенсионного возраста соответствует мировой практике, считает премьер-министр.

С 1 января 2020 года в Казахстане в очередной раз повысился пенсионный возраст для женщин. Он составляет 59 лет и 6 месяцев.

Согласно закону, пенсионный возраст для женщин поэтапно повысится до 63 лет. Это случится в 2027 году. Для мужчин пенсионный возраст остается прежним — 63 года.

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